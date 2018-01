Stad laat portretten burgemeesters maken 26 januari 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde laat een reeks schilderijen maken van de laatste burgemeesters die Dendermonde kende. De portretten zullen op basis van een foto gemaakt worden en later opgehangen worden in de raadszaal van het stadhuis. Het gaat om de burgemeesters die er geweest zijn sinds de eerste fusie van de stad. Albert Cool, Maurits Dierick, Norbert De Batselier, Theo Janssens en Piet Buyse krijgen een portret van ongeveer zestig op tachtig centimeter groot. Het is unstenaar Dirk Van Ransbeeck uit Vlassenbroek die deze schilderijen zal maken. (DND)