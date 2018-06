Stad laat gras groeien 04 juni 2018

Op verschillende plaatsen in Dendermonde staat het gras erg hoog, maar dat is de bedoeling. Het stadsbestuur laat het gras groeien in het kader van "extensief maaibeheer". "Door op deze plaatsen het gras te laten groeien krijgen jonge insecten zoals vlinders en bijen de kans om zich te ontwikkelen", klinkt het. Concreet houdt het in dat hetmaaien pas later gebeurt, met aangepast materiaal en in gunstige weersomstandigheden.





Op termijn creëert dit mooie bloemrijke graslanden met een hoge biodiversiteit én een mooi uitzicht. "Er zijn verschillende voordelen aan deze vorm van graslandbeheer", zegt schepen van milieu François De Bleser (CD&V). "Zo ontstaat er een grotere bloemenrijkdom, zonder dat er zaadmengsels aangekocht hoeven te worden. Het zorgt ook voor een betere bescherming van de bodem en het is op diverse vlakken kostenefficiënter. Ook voor de plaatselijke fauna is dit goed. Zo vonden wij in het Wastijnepark een broedende eend in een van de maaizones."





