Stad laat gebouwen onderzoeken

30 maart 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde laat haar gebouwen onderzoeken. Een extern gespecialiseerd bureau moet de staat van die openbare gebouwen nagaan. Op basis van die resultaten wil de stad haar patrimonium optimaliseren en efficiënt en duurzaam uitbouwen. De stad beheert momenteel 71 gebouwen. Negen daarvan staan leeg. “Om de juiste keuze te kunnen maken over de herbestemming van een aantal gebouwen, laten we een grondig onderzoek uitvoeren”, zegt schepen van openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V). “Op basis van de adviezen van het bureau zullen we de uiteindelijke bestemming van verschillende gebouwen bepalen en of de stad de panden behoud of niet.” In eerste instantie bekijkt het onderzoek het voormalig gemeentehuis van Sint-Gillis, de pastorie van Oudegem, de pastorie van Schoonaarde en het voormalig gemeentehuis van Oudegem, inclusief de voormalige brandweerkazerne. Ook de site in Baasrode met gemeentehuis, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang, pastorie en berging brandweer wordt onder de loep genomen. De resultaten moeten tegen eind juli klaar zijn. De stad maakt hier een budget van 100.000 euro voor vrij.