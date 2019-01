Stad laat bomen inventariseren Nele Dooms

31 januari 2019

16u58 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur wil een inventaris van alle bomen op openbaar domein.

Het zal daarvoor een gespecialiseerde firma aanstellen. Die moet op pad om alle bomen die op eigendom van de stad staan op te lijsten en te inspecteren. “Aan de hand van die inventarisatie en de inspecties kunnen we een toekomstig bomenbeheer uitstippelen”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “We krijgen meteen ook een goed beeld van de veiligheidstoestand van alle stadsbomen. Daar waar nodig, kunnen onze diensten dan acties ondernemen om probleembomen te verwijderen. Zo verdwijnt potentieel gevaar, met het oog op een veilige leefomgeving. Overigens zullen we deze inventaris gebruiken om het bomennetwerk in onze stad te analyseren en verder uit te bouwen. Zo werken we werken aan een leefbare, groene en duurzame stad.”

De gemeenteraad keurde het dossier goed, zodat de zoektocht naar een geschikte firma kan beginnen.