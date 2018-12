Stad laat alcohol opnieuw maand staan Nele Dooms

22 december 2018

17u26 0 Dendermonde Dendermonde zal opnieuw deelnemen aan ‘Tournée Minérale’, een organisatie van de Druglijn en de Stichting tegen Kanker. Bedoeling is dat Belgen in februari ‘neen’ zeggen tegen alcohol.

De stad wil opnieuw deelnemen met ‘Team Dendermonde’, net zoals vorig jaar. “Wie meedoet, geeft zijn lichaam de tijd om te recupereren van de gebruikelijke alcoholconsumptie”, klinkt het. “En daar zijn heel wat voordelen aan verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen hebben meer energie, en nog anderen bereiken zo een gezonder gewicht. Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel.”

Op de website van de stad zullen in februari regelmatig tips en acties verschijnen die je kunnen helpen om het een maand lang vol te houden. Inschrijven voor Tournée Minérale kan via www.tourneeminerale.be, onder de naam ‘Team Dendermonde’. Meer informatie via 052/37.85.37 of welzijnengezondheid@dendermonde.be.