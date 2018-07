Stad krijgt luierbox Nele Dooms

21 juli 2018

17u55 1 Dendermonde Dendermonde krijgt een luierbox. Het voorstel van gemeenteraadslid Nele Cleemput (CD&V) om zo'n initiatief op te starten, is positief onthaald door OCMW-voorzitter Patrick Meulebroek. Naar een luierbox kunnen inwoners ongebruikte luiers brengen. Die worden vervolgens verdeeld onder gezinnen met een beperkt budget.

"De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen betekent een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen", zegt Cleemput. "In grote steden bestaat vaak al een pamperbank. Naar analogie daarvan kan in Dendermonde een luierbox komen. Het is een inzamelpunt voor ongebruikte luiers van alle maten en merken. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan ook overschotjes liggen. In plaats van die weg te gooien, biedt een luierbox een ideale kans om ze aan gezinnen met beperktere budgetten te geven."

OCMW-voorzitter Meulebroek ziet de installatie van zo'n luierbox volledig zitten. "Binnen het Huis van het Kind De Kroon, aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, zullen we starten met het inzamelen van ongebruikte luiers en die verdelen aan kansarme gezinnen", zegt hij. "Voor de productie van de luierboxen doen we beroep op de leerwerkplaats van het OCMW."

Later kunnen er nog luierboxen bijkomen op andere centrale plaatsen in de stad en de deelgemeenten.