Stad koopt extra straatmeubilair 06 juli 2018

02u47 0

Het stadsbestuur van Dendermonde koopt nieuw straatmeubilair. Zo worden kleurrijke zitelementen gekocht om in de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis de schoolomgeving van de Heilig-Hartschool kleurrijker in te richten en af te bakenen. In totaal komen er ook meer dan 650 nieuwe fietsbeugels bij. "Het gaat om fietsstallingen die permanent een heel jaar door blijven staan in de stad", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (SP.A). "We kopen dezelfde type beugels als diegene die nu al in de stad staan. Er komen er gewoon nog meer op diverse locaties." De stad zal de fietsbeugels plaatsen aan onder ander diverse bushaltes, het pleintje voor het Administratief Centrum, Cultuucentrum Belgica, de Sint-Gillislaan en het centrum van Appels en Oudegem. (DND)