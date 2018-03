Stad koopt 90 ondergrondse parkeerplaatsen PARKING MECHELSE POORT ALS ALTERNATIEF VOOR GESCHRAPTE PARKEERTOREN NELE DOOMS

30 maart 2018

02u45 0 Dendermonde Er komt dan toch geen parkeertoren in het winkelcentrum van Dendermonde. In de plaats voorziet het stadsbestuur ondergrondse parkeerplaatsen. Het zal die kopen onder het complex Mechelse Poort. Tegen het najaar moeten ze in gebruik zijn.

Parkeren in de Dendermondse binnenstad is al lang een pijnpunt. De parkeerdruk in het kernwinkelhart ligt enorm hoog. Omdat het stadsbestuur wil inzetten op een aantrekkelijker winkelcentrum, werd ook al nagedacht over het creëren van bijkomende parkeerplaatsen vlakbij Oude Vest en Brusselsestraat.





"Zo werd beslist om een parkeergebouw op te richten, achter de huidige brandweerkazerne, op een onbebouwd terrein tussen de Oude Vest en Leopold II-laan", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "We gingen via een wedstrijd op zoek naar een bouwpartner om het hele project te realiseren. Er kwam echter geen enkele kandidaat die voldeed aan alle criteria."





Site Mechelse poort

En dus ging het schepencollege op zoek naar een andere oplossing. "Voldoende parkeergelegenheid blijft een prioriteit. Dichtbij de winkels heeft voldoende parking alleen maar voordelen", zegt schepen Niels Tas (SP.A). "Het biedt een oplossing voor het zoekverkeer in de winkelstraten. Shoppers kunnen zo ongelimiteerd parkeren en zorgeloos genieten van een winkeldagje in onze stad. De ligging aan de rand van de stadskern blijft cruciaal."





Een alternatief is gevonden in de ondergrondse parking op de site Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest met de Leopold II-laan. Het schepencollege ondertekende zopas een intentieverklaring met de vertegenwoordigers Investpro NV Mechelse Poort in de bewuste ondergrondse parking. De stad koopt 90 parkeerplaatsen in de ondergrondse parking aan. Bovendien hebben de eigenaars de intentie om ook nog eens 83 bovengrondse parkeerplaatsen ter beschikking te stellen als publieke parking van de stad. Dat maakt een totaal van 173 extra betalende parkeerplaatsen in het kernwinkelhart.





Ideaal alternatief

"Voordeel is dat deze parkeerplaatsen nu al bestaan en dus niet meer gebouwd moeten worden", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Een parkeertoren bouwen zou langer duren en is complexer. De financiële, juridische en uitvoeringsrisico's zijn ook beperkter met deze aankoop. Dit is dus een ideaal alternatief. Bovendien maakt dit ook het dossier voor de renovatie en uitbreiding van de brandweerkazerne makkelijker, want er is een project minder om mee rekening te houden op die site. Zo zullen we bredere poorten voor de brandweer kunnen voorzien, zodat allicht twee wagens tegelijk kunnen uitrijden bij een oproep."





Binnenkort moet de gemeenteraad zich over de aankoop van de ondergrondse parkeerplaatsen buigen. Als het verdere overleg goed verloopt, zullen de nieuwe parkings in het najaar in gebruik genomen worden.