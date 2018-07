Stad koopt 90 ondergrondse parkeerplaatsen Nele Dooms

23 juli 2018

15u59 3 Dendermonde Er komen 173 extra publieke parkeerplaatsen in het stadscentrum van Dendermonde. De gemeenteraad gaf zopas haar fiat voor de aankoop van negentig ondergrondse plaatsen in de ondergrondse parking van de site 'Mechelse Poort'. De eigenaars van het complex, op de hoek van de Oude Vest en LeopoldII-laan, voegen daar zelf nog eens 83 bovengrondse parkeerplaatsen aan toe. Het gaat om betalende parkeerplaatsen.

Het stadsbestuur is al langer op zoek naar meer parkeermogelijkheden in het stadscentrum. De parkeerdruk is er immers erg groot. Aanvankelijk waren er plannen om tussen de Oude Vest en de LeopoldII-laan een parkeergebouw op te trekken. Omdat er geen enkele offerte binnenkwam die voldeed aan de criteria, koos de stad voor een andere piste.

Een nieuwe zoektocht resulteert nu in de aankoop van negentig parkeerplaatsen onder de site 'Mechelse Poort'. "Door parking aan te kopen in de plaats van zelf te bouwen, kan die sneller gebruikt worden", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Daarom kiezen we voor deze optie. Voldoende parkeergelegenheid blijft een prioriteit. Dichtbij de winkels heeft voldoende parking alleen maar voordelen: het biedt een oplossing voor het zoekverkeer in de winkelstraten en shoppers kunnen ongelimiteerd parkeren en zorgeloos genieten van een winkeldagje in onze stad."

De stad sluit bovendien een akkoord met de eigenaars van Investpro Mechelse Poort om ook 83 bovengrondse parkeerplaatsen op hun terrein ter beschikking te stellen als publieke parking van de stad. Als de volgende procedures goed verlopen, kunnen de parkeerplaatsen in het najaar gebruikt worden.