Stad koopt 11 milieuvriendelijke bestelwagens 07 mei 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde koopt elf milieuvriendelijke bestelwagens. Het gaat om zogenaamde 'CNG-bestelwagens'. Die rijden op aardgas. De nieuwe voertuigen zullen de oude en afgeschreven bestelwagens van de stad vervangen en ingezet worden bij de technische dienst en het Ros Beiaardcomité.





"De stad beschikt op dit moment over een uitgebreid en verscheiden wagenpark van 15 tot 20 jaar oud", zegt schepen van milieu François De Bleser (CD&V). "Die ouderdom heeft een hoge impact op het milieu, omwille van het verbruik en uitstoot aan broeikasgassen. Met de aankoop van de nieuwe CNG-wagens trekt de stad de kaart van duurzaamheid. Dat is ook opgenomen in ons Klimaatplan. CNG-voertuigen stoten immers een pak minder CO2."





Eens de CNG-bestelwagens in gebruik zal het wagenpark van de stad uit 33 procent duurzame voertuigen bestaan. Dendermonde zal de voertuigen aankopen via een raamovereenkomst met Eandis en beroep doen op plaatselijke verdelers. (DND)