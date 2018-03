Stad kent mantelzorgpremie toe 02 maart 2018

Het stadsbestuur van Dendermonde kent een mantelzorgpremie toe aan inwoners die voor hun ouders, partner of buur zorgen. Iedere mantelzorger die een zorgbehoevende helpt bij activiteiten in het dagelijkse leven, kan daarvoor tot 30 april een stedelijke mantelzorgpremie aanvragen. Het kan gaan om kinderen die voor hun ouders zorgen, een partner die voor een zieke man of vrouw instaat, een buur die in de weer is voor een hoogbejaarde naast de deur,... De premie bedraagt 150 euro. In het Sociaal Huis of een lokaal dienstencentrum zijn de nodige formulieren om een premie aan te vragen, te vinden. Meer informatie is te vinden via www.dendermonde.be/mantelzorgpremie. (DND)