Stad kan Hollandse Kazerne gratis krijgen GEBOUW HEEFT MOMENTEEL MIN-WAARDE VAN TWEE MILJOEN EURO NELE DOOMS

02u33 0 Foto Geert De Rycke De Hollandse Kazerne aan de Noordlaan. Dendermonde De Regie der Gebouwen wil de Hollandse Kazerne in Dendermonde gratis aan de stad schenken. Dat heeft minister Jan Jambon (N-VA) laten weten. Maar zo'n "mooi geschenk" vindt burgemeester Piet Buyse (CD&V) dit niet. "We zijn zeker bereid dit te bekijken, maar het complex heeft momenteel wel een min-waarde van liefst twee miljoen euro", zegt die.

De Hollandse Kazerne, gebouwd tussen 1827 en 1830, staat al jaren leeg en is steeds meer aan het verkrotten. Hoewel een beschermd monument is het een 'kankerplek' in hartje stad. Het complex is eigendom van de Regie der Gebouwen. Die verworf het twintig jaar geleden om te gebruiken, maar van een invulling kwam nooit iets van in huis.





Unieke kans

Het stadsbestuur van Dendermonde ging meer dan een jaar geleden in zee met de Vlaamse Erfgoedkluis om de Hollandse Kazerne te redden. Dat is een investeringsfonds voor erfgoed in Vlaanderen. Stad, Regie en Vlaanderen zouden daarvoor samenwerken. Maar nu laat de Regie der Gebouwen weten dat het de Hollandse Kazerne aan de stad wil afstaan. Een tijd geleden wilde de Regie het complex nog verkopen voor een miljoen euro. Nu stelt minister Jambon voor om de site kosteloos aan de stad te schenken.





"Een geschenk uit de duizend", menen plaatselijke N-VA'ers. Gemeenteraadslid Tomas Roggeman, Vlaams parlementslid Marius Meremans uit Dendermonde en kamerlid Goedele Uyttersprot uit Lebbeke reageren erg tevreden. "Wij hopen al twee jaar op deze beslissing. Dit is een unieke kans voor Dendermonde en kan eindelijk een doorbraak betekenen voor de restauratie van dit historisch beschermd monument", zegt Roggeman. "Dat kan samen met de Vlaamse overheid. Minister-president Geert Bourgeois richtte de Erfgoedkluis op, specifiek voor dit soort monumenten."





'Waterziek'

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) is bereid te onderzoeken of de stad de schenking van de Regie kan aanvaarden. Maar "een mooi geschenk" wil hij het zeker niet noemen. Uit een recente studie blijkt dat het complex eerst zeker vijf jaar zou moeten uitdrogen, vooraleer er iets nieuws mee aan te vangen is. De Hollandse Kazerne is 'waterziek', met ingesijpeld vocht in de muren dat voor scheuren zorgt. De plantengroei veroorzaakt, door een teveel aan wortels, schade aan het gebouw. In eerste instantie zou het dak hersteld moeten worden, zodat de regenafvoer beter geregeld wordt.





Potentieel

"Het monument heeft momenteel een negatieve waarde van twee miljoen euro", aldus Buyse. "De stad wil er zeker alles aan doen om een restauratieproject in beweging te krijgen, maar we kunnen dit financieel niet alleen dragen. Daar zijn partners en privé-investeerders voor nodig. Dus voor we dit 'geschenk' aanvaarden moeten we toch wel goed weten waar we die miljoenen gaan halen om te investeren. Bovendien mogen we in een jaar voor de verkiezingen geen nieuwe dossiers starten die een volgende legislatuur na 2019 kunnen belasten. Dit is dus niet simpel."





De stad blijft wel geloven in het reusachtig potentieel van de infanteriekazerne. "We betaalden al een gigantische studie over toekomstmogelijkheden voor de kazerne", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Niels Tas (sp.a). "Pluspunt is dat de Cel Erfgoed een nieuwbouw toelaat om de Hollandse Kazerne uit te breiden. Dat is interessanter voor privé-investeerders."