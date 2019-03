Stad is bereid om Hollandse Kazerne te verwerven Nele Dooms

13 maart 2019

13u08 0 Dendermonde Het Dendermondse schepencollege is bereid de Hollandse Kazerne dan toch te verwerven. De stad zal daarvoor samenwerken met de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en sluit een optieovereenkomst met de Regie Der Gebouwen, de huidige eigenaar van het complex. Het is een belangrijke stap vooruit naar aan oplossing voor het gebouw dat steeds verder staat te vervallen.

Het was de Regie Der Gebouwen die vorig jaar, begin 2018, al aanbood om de Hollandse Kazerne, waar ze eigenaar van is, aan de stad over te maken. Een symbolische euro zou voldoende zijn. Omdat overduidelijk is dat aan de Hollandse Kazerne serieus wat kosten zijn om ze er weer bovenop te krijgen, hield het stadsbestuur de boot aanvankelijk toch wat af. De Kazerne, gebouwd tussen 1827 en 1830, staat al jaren leeg en is steeds meer aan het verkrotten. Hoewel een beschermd monument, is het een kankerplek in hartje stad en voor de Dendermondenaars al jaren een doorn in het oog.

De optieovereenkomst die het schepencollege nu neemt, is een stap dichter bij een oplossing. “We hebben een heel constructief overleg met de Regie der Gebouwen”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA). “De stad is bereid om de Kazerne te verwerven. Belangrijk is wel dat we een akkoord hebben dat we eerst een groot onderzoek naar onder andere de stabiliteit van het gebouw laten uitvoeren. Op die manier komen we goed te weten welke kosten het gebouw in petto heeft. Als we ons daar baas over zien, zal de optie gelicht worden om effectief eigenaar te worden. We hebben daar een jaar de tijd voor.”

Het staat vast dat het complex, dat waterziek is door ingesijpeld vocht , eerst volledig moet uitdrogen voor er iets mee aan te vangen is. Daarvoor moet het een speciale constructie als overkapping krijgen. Marius Meremans

Voor de verwerving heeft het stadsbestuur ook een akkoord met de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV). Die zal veertig procent van de kosten voor de Hollandse Kazerne dragen, de stad de overige zestig procent. Meremans sluit ook een samenwerking met private investeerders niet uit. “De Kazerne een concreet nieuwe invulling, en dus restauratie en/of verbouwing geven, is wel pas toekomstmuziek voor over enkele jaren”, benadrukt Meremans. “Nu al staat vast dat het complex, dat waterziek is door ingesijpeld vocht en scheuren in de muren, eerst volledig zal moeten uitdrogen voor er iets mee aan te vangen is. Daarvoor moet het een speciale constructie als overkapping krijgen. Het zal eerst jaren duren voor het complex uitgedroogd is.”

Eerder liet de stad al eens een studie uitvoeren naar de toekomstmogelijkheden voor de Hollandse Kazerne. Studiebureau SUM maakte, in overleg met de Cel Erfgoed, een visie op. Zo zouden er in de verschillende tubes van de kazerne verschillende werkruimtes, winkels, horeca en kantoren kunnen komen. Het Ros Beiaard en de reuzen moeten er hun thuis behouden. Erfgoed laat toe dat aan de zijde van de Noordlaan ook nieuwbouw mag komen. Het vroegere oefenterrein van de kazerne, tot nu toe gebruikt als parking, zou wel weer volledig vrij moeten komen, zodat de authenticiteit van de gaanderijen aan de zuidkant van het complex weer meer tot hun recht komen.