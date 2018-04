Stad inrijden? U wordt gescreend LAATSTE ANPR-CAMERA IN BEWAKINGSSCHILD ROND DENDERMONDE NELE DOOMS

13 april 2018

02u36 0 Dendermonde Voortaan komt niemand nog ongezien Dendermonde in en uit. Zopas is de laatste ANPR-camera in het kader van een cameraschild rond de stad geïnstalleerd. De camera's zijn, dankzij een uniek pilootproject met Eandis, op verlichtingspalen aangebracht. Kostprijs van het project: 300.000 euro.

Mobiele ANPR-camera's, geïnstalleerd in politievoertuigen, waren in Dendermonde al langer een feit. Ze worden al enkele jaren ingezet om systematisch nummerplaten van voorbijrijdende wagens te scannen. De lokale politie vat zo onder andere recidivisten met verkeersinbreuken op hun naam, chauffeurs zonder verzekering of rijbewijs of geseinde personen. Nu zijn ook alle toegangswegen van de stad voorzien van zo'n camera's met automatische nummerplaatherkenning. De allerlaatste in het rijtje werd gisteren aangebracht op de Hamsesteenweg in Grembergen.





Kostenbesparend

"Hiermee is het cameraschild rond de hele stad operationeel", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "We investeren al een aantal jaren in camerabewaking en zorgen er nu ook voor dat we meegaan met de technologische evolutie. Bovendien realiseren we dit op een kostenbesparende manier door gebruik te maken van bestaande infrastructuur om de camera's op te hangen."





36.000 euro

De installatie is dan ook een pilootproject in Vlaanderen omdat voor de eerste keer samengewerkt wordt met Eandis. Die stelt haar verlichtingspalen ter beschikking om de camera's op te bevestigen. "Er staan al zoveel palen langs onze wegen, dat er beter geen extra bijkomen", zegt Buyse. "De palen van Eandis zijn perfect geschikt voor onze camera's en ze zijn bovendien ook al aangesloten op het stroomnet zodat meteen de nodige elektriciteit voorhanden is. De samenwerking met Eandis levert een besparing van zo'n 36.000 euro op."





Op elke toegangsweg van de stad zijn telkens twee ANPR-camera's geplaatst, gecombineerd met twee bewakingscamera's. "De camera's zijn rechtstreeks verbonden met de server van de federale politie, die de beelden screent", zegt korpschef Patrick Feys.





Provinciaal geheel

"Door de verschillende locaties goed te overwegen, beschikken we over een degelijk cameraschild, dat bovendien deel uitmaakt van een groot provinciaal geheel. Daarvoor wordt samengewerkt met andere politiekorpsen. We zijn ervan overtuigd dat deze technologie criminelen afschrikt. En de beelden kunnen ons helpen om misdrijven zo snel mogelijk op te lossen. Dendermonde heeft de op één na laagste inbraakgraad van de provincie, we willen dat cijfer graag zo laag houden. En gebeurt er toch een inbraak of diefstal, dan kunnen de camerabeelden helpen om die op te helderen. Omdat elk voertuig dat Dendermonde inrijdt gescand en geanalyseerd wordt, kunnen we deze camera's perfect inzetten tegen woninginbraken en autodiefstallen."