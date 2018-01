Stad in de bloemetjes 03u02 0

Dendermonde heeft twee 'bloemensymbolen' mogen ontvangen. Naar jaarlijkse gewoonte deelt de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2017.





Ook Dendermonde doet daar aan mee en viel dus opnieuw in de prijzen. De VVOG beoordeelt voor deze trofeeën de bloemenpracht op een aantal criteria. Ondere andere creativiteit, duurzaamheid en ecologie worden bekeken. Bij een gemiddelde van 65 procent krijgt een gemeente of stad één bloemensymbool. Vanaf 75 procent zijn dat er twee. En vanaf 85 procent mogen steden en gemeenten drie bloemensymbolen in ontvangst nemen.





Dendermonde ontving van de vakjury voor 2017 weer twee bloemensymbolen en behoort daarmee, samen met vijftien andere steden en gemeenten met twee symbolen, tot één van de mooiste gemeenten in bloei. De stad mocht deze trofee ook al in 2012, 2014 en 2016 in ontvangst nemen. (DND)





Meer over Dendermonde

VVOG