Stad in beroep tegen vergunning nieuwe windturbine Hoogveld Nele Dooms

25 januari 2019

15u57 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde gaat in beroep tegen de vergunning voor een nieuwe windturbine aan het industrieterrein Hoogveld. Met de al vier aanwezige turbines op deze site, is volgens de stad het verzadigingspunt van de omgeving bereikt.

Wie in de buurt van het industrieterrein Hoogveld rijdt, kan er niet omheen. Hoge imposante windturbines domineren er het zicht. Vier exemplaren zijn ondertussen al een feit. Engie Electrabel baat twee turbines uit: één tussen D.S. Fibres en het fort en één op de terrein van De Saedeleir. De overige twee windmolens werden aangevraagd door W-Kracht maar worden uitgebaat door EDF Luminus na een overname. De firma W-Kracht wil aan het Hoogveld bovendien nog een vijfde windmolen neerpoten, aan het bedrijfsterrein van Armamast in de Wissenstraat.

Toen het nieuws van de vergunningsaanvraag bij buurtbewoners bekend raakte, stonden zij al meteen op hun achterste poten. “We hebben nu al last van lawaai en slagschaduw van vier al bestaande turbines. Dat zal alleen maar meer toenemen met nog een windmolen bij”, klonk het protest. Misnoegde omwonenden kregen steun van het Dendermondse stadsbestuur, dat de vergunningsaanvraag negatief adviseerde. Maar in beroep verleende minister van Leefmilieu Joke Schauvliege recent toch een vergunning aan W-kracht.

Het Dendermondse stadsbestuur laat het daar niet bij en stapt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de beslissing van de minister aan te vechten. “Dat er nu al vier windturbines op het Hoogveld staan, is al niet evident”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Er zijn blijvende vragen over geluidshinder en slagschaduw. We begrijpen de bewoners in hun bezorgdheden. We moeten gewoon erkennen dat op deze site het verzadigingspunt rond windturbines helemaal bereikt is.”

Nochtans ondertekende Dendermonde het Burgemeestersconvenant voor het terugdringen van CO2-uitstoot. Ook met haar Klimaatplan wil de stad voluit gaan voor lokaal produceren van hernieuwbare energie, onder andere aan de hand van windmolens. “Maar dat wil niet zeggen dat we zomaar elke aanvraag voor gelijk welke locatie moeten aanvaarden”, zegt Meremans. “Het is belangrijk bij elk dossier de inplanting én de invloed op de omgeving en de bewoners te beoordelen. In dit concreet geval van de Wissenstraat moeten we gewoon vaststellen dat nog een extra windmolen op deze plaats van het goede te veel is.”

“Dendermonde blijft gaan voor een duurzame stad”, benadrukt Meremans. “Logischerwijs zullen er nog aanvragen voor installaties van alternatieve energiebronnen komen. Daarbij is het altijd belangrijk om ook een maatschappelijk draagvlak te creëren. Ook in de toekomst zullen we elke nieuwe aanvraag op ons grondgebied heel goed evalueren. We zijn niet tegen installaties voor alternatieve energie, maar dan wel op de juiste plaats.”

Buurtbewoners reageren opgelucht op het beroep dat de stad tegen de vergunning aflevert. Het is nu afwachten wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal beslissen.