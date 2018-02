Stad houdt zwerfkattenactie 20 februari 2018

De stad en vzw Rato houden deze week opnieuw een zwerfkattenactie in Dendermonde. Daarbij worden zwerfkatten gevangen om ze onvruchtbaar en gezonder te maken en daarna weer vrij te laten. Omwonenden zullen een brief krijgen waarin gevraagd wordt hun huiskatten binnen te houden of een halsbandje aan te doen. Niet-gechipte katten worden getest op kattenleucose en kattenaids. Indien ze positief testen, dan worden ze geëuthanaseerd. Op die manier probeert de stad een gezonde kattenpopulatie over te houden.





