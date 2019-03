Stad gaat voor meer en nieuwe bebossing in Dendermonde Koen Baten

08 maart 2019

15u03 3 Dendermonde De stad Dendermonde gaat op zoek naar nieuwe locaties om bomen bij te planten. Het voorstel komt er op vraag van schepen van Natuur Nele Cleemput (CD&V). Er werd op zoek gegaan naar verschillende nieuwe terreinen om bomen aan te planten.

De stad Dendermonde ondernam tot in 2015 zelf verschillende boomplantacties, in de vorm van geboortebossen, maar sindsdien is de bebossing in de stad wat stilgevallen. De schepen wil hier nu verandering in brengen en plant de komende jaren bomen aan. De eerste vier jaar worden ze al op vier nieuwe locaties voorzien. “Maar het is de bedoeling dat we elk jaar ergens bomen bijplanten”, zegt Cleemput.

Dit jaar nog willen ze beginnen met het aanplanten langs de oostelijke landweg aan de N41 in Grembergen. Een jaar later zouden er dan bomen worden geplant langs de Denderboorden in Mespelare, Oudegem en Dendermonde. “In 2021 willen we ook nog extra bomen aanplanten aan de Kalendijk in Dendermonde. Nog een jaar later willen we ook nieuwe bomen voorzien in Vlassenbroek", klinkt het.

Om hoeveel bomen het exact zou gaan is nog niet duidelijk, maar de schepen begint met volle moed aan dit project. “De groene long in Dendermonde is zeer belangrijk. Bomen filteren fijn stof uit de lucht en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Bovendien is het ook fijner wonen in een groene stad”, klinkt het. “Ik wil elke Dendermondenaar oproepen om met een concreet idee bij ons aan te kloppen. Zij mogen voorstellen doen over percelen waar we bossen kunnen plaatsen", aldus Cleemput. Hiervoor mogen de bewoners contact opnemen met de groendienst. “De stad kan elke extra boom zeker gebruiken.”