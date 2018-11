Stad en OCMW sluiten beheersovereenkomst Nele Dooms

28 november 2018

Stadsbestuur en OCMW van Dendermonde sluiten een beheersoverkomst. Dat kadert binnen de fusie die er tussen beiden moet komen. In het stadsbestuur willen ze de stad en het OCMW zo snel mogelijk tot één organisatie laten komen. “De voorbije jaren werkten sommige diensten en personeelsleden al samen, zoals bijvoorbeeld voor aankopen, verzekeringen, ICT en gebouwen”, zegt schepen Dirk Abbeloos (CD&V). “Nu gaan we nog een stap verder, zodat al de diensten en personeelsleden zowel voor de stad als voor het OCMW kunnen werken. Dit moet zorgen voor een efficiëntie en geïntegreerde werking en betere dienstverlening. Om dit op een juridisch correcte manier te realiseren, is een beheersovereenkomst nodig. Die regelt personeelsaangelegenheden, budget en financiën, financieel evenwicht, gebruik van het patrimonium, informatieveiligheid, enzovoort.” De gemeenteraad gaf tijdens de jongste vergadering haar fiat voor deze beheersovereenkomst.