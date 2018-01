Stad duidt aannemer aan voor nieuwe klassen Appelbloesem 02u37 0

Het startschot voor de bouwwerken van nieuwe klassen voor gemeentelijke frienetschool Appelbloesem komt in zicht.





De openbare aanbesteding is achter de rug, zodat het stadsbestuur een geschikte aannemer kan aanduiden. De werken moeten in 2018 plaatsvinden. Door een stijgend aantal leerlingen kan de school extra ruimte gebruiken. Het stadsbestuur heeft daarvoor ongeveer 395.000 euro in haar begroting ingepland. Er komt een nieuw modulair gebouw op het schooldomein. "Dat kan erg vlot en snel gaan", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Bovendien kan zo'n constructie indien nodig later ook makkelijk uitbreiden."





In de nieuwbouw komen twee klaslokalen, een middengang met vestiaire en een bureel voor de directie. Die ruimte kan ook dienst doen als vergaderzaal. Ook de wijkagent krijgt in deze nieuwbouw een bureel.





"Bovendien laten we ook een extra depotgebouw optrekken", zegt Dierick. "Daar kan de school gebruik van maken als stockageplaats voor materiaal. En plaatselijke verenigingen die daar vragende partij voor zijn kunnen er ook terecht." (DND)