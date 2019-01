Stad dreigt uit Verko te stappen: “Nu een oplossing of geen verdere samenwerking met afvalintercommunale” Nele Dooms

31 januari 2019

10u09 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur dreigt ermee de huisvuilophaling in de toekomst niet meer door intercommunale Verko te laten verzorgen. Dat hebben schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) en burgemeester Piet Buyse (CD&V) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. “Er moet op zeer korte termijn een oplossing komen voor de personeelsproblemen bij Verko of wij stappen uit de intercommunale”, klonk het kordaat. “We zijn de gebrekkige dienstverlening voor onze inwoners meer dan beu.”

Het stadscentrum van Dendermonde leek een stort woensdagavond en dat was ook de gemeenteraadsleden die vergadering hadden in het stadhuis opgevallen. Naast de vuilniszakken die al zo’n twee weken op heel wat plaatsen gewoon buiten waren blijven staan, wegens niet opgehaald door de recent staking, kwamen daar voor de geplande afvalophaling donderdag nog eens ettelijke zakken en papier en karton bij. “Het zorgt terecht voor ergernis. De inwoners zijn kwaad om de gang van zaken van de voorbije weken en ze hebben nog gelijk ook”, liet schepen van milieu Marius Meremans (N-VA) zich ontvallen.

Hij reageerde daarmee op de tussenkomst van oppositiepartij sp.a die de problematiek van afvalintercommunale Verko tijdens de gemeenteraad aankaartte. Fractieleider Niels Tas wilde een beslissing goedgekeurd zien om Verko te verplichten met een oplossing voor de onrust en problemen bij het personeel van de intercommunale voor de dag te komen. De partij drong aan op een externe audit van het personeelsbeleid.

Maar schepen Meremans kwam kordater uit de hoek. “Er is recent al een extern onderzoek geweest. Er gaat er geen nieuw komen. Dat is alleen maar nog meer tijd verliezen voor er een daadwerkelijk oplossing kan zijn”, zegt hij. “Alles draait hier om één conflict van één werknemer met zijn werkgever. We laten ons hier niet uit over wie het gelijk aan zijn kant heeft staan, de minderheid stakers of de meerderheid werkwilligen, maar het is duidelijk dat de onrust bij het personeel geleid heeft tot een opeenstapeling van huisvuil, PMD-zakken die straten opwaaien en kerstbomen langs de kant van wegen. Dagen- en dagenlang. Het is genoeg geweest. En dan hebben we nog geluk dat het geen zomer is en alles door de warmte begint te stinken. Het zou hier schoon geweest zijn.”

Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) heeft er genoeg van. “We zijn het beu , die duizenden telefoons die non-stop binnenlopen als het huisvuil blijft staan door de zoveelste staking bij Verko. Dat gaat van klachten tot verwijten naar stadspersoneel dat daar niets kan aan doen en schepenen. Ik verwacht van Verko acute actie om de personeelsproblemen op te lossen en haar opdracht die ze krijgt om voor de huisvuilophaling in te staan effectief waar te maken.”

De stad, grootste aandeelhouder van Verko, dreigt ermee de huisvuilophaling voor Dendermonde weg te halen bij de intercommunale. “Dan gaan we de markt op en zoeken daar een ander bedrijf die dit voor ons kan doen”, zeggen Meremans en Buyse. “In 2019 moet Verko normaal gezien een nieuwe opdracht krijgen van haar bestuurders, de gemeenten, voor de volgende achttien jaar. Laat zeker zijn dat die nieuwe opdracht er niet komt als we niet zeker zijn dat Verko goed zal draaien voortaan in plaats van voor gebrekkige dienstverlening te zorgen.”

De gemeenteraad keurde daarop een, volledig unaniem over alle partijgrenzen heen trouwens, nieuwe beslissing goed. De stad wil van Verko een voorstel voor “een plan van aanpak voor de bestaande problematiek binnen de intercommunale”. “Een nieuw mandaat voor de intercommunale zal er pas komen als de maatregelen daaruit effectief gerealiseerd zijn”, klinkt het.

Verko heeft er net een staking van drie weken opzitten, sinds 2 januari. Een 14-tal personeelsleden van de ophaaldienst legde het werk neer als steun voor vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens, die naar de arbeidsrechtbank was gestapt tegen de intercommunale wegens “discriminatie”. Op 7 februari valt het vonnis in deze zaak. Ondertussen is Christiaens ontslagen. Iedereen is sinds 19 januari weer aan de slag, maar de vakbonden sluiten nieuwe acties niet uit.