Stad doet mee met proefproject voor verwijderen asbest

19 februari 2019

Dendermonde doet mee aan een proefproject van de provincie Oost-Vlaanderen voor het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en leidingisolatie. De provincie organiseert hiervoor een groepsaankoop voor particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen en KMO’s. “Met deze groepsaankoop kunnen we hopelijk de drempel bij inwoners en verenigingen verlagen om toch te starten met het asbestvrij maken van gebouwen”, zegt schepen van milieu Marius Meremans (N-VA). “Door mee te doen aan dit proefproject wil de stad haar steentje bijdragen aan het versneld afbouwen van asbest in Vlaanderen. De samenaankoopformule zal zeker zorgen voor een goedkopere uitvoering van de werken en waarborgt de nodige kwaliteit.” Binnenkort zal de stad communiceren over waar inwoners en verenigingen terecht kunnen als ze interesse hebben.