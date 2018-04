Stad dingt naar Gastvrije Award 07 april 2018

02u34 1

Dendermonde maakt met twee projecten kans op een "Gastvrije Award", en een daarbij horende ondersteuning van 1.000 euro. Om deze award te winnen, heeft de stad hulp van zoveel mogelijk mensen nodig om een stem uit te brengen. als eerste project is 'Vollen Bak Vooruit!' ingediend. Deze mobiele speelpleinwerking is gericht op jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten, maar er ook zelf mee organiseren. Een tweede project is het 'Ontmoetingsontbijt met een volksverhaal'. Anderstalige nieuwkomers in de stad worden samengebracht rond volksverhalen. Het project zet in op samenleven in diversiteit door middel van dialoog en ontmoeting. De verhalen die deelnemers vertellen, worden opgeschreven en gebundeld in een boek. In het voorjaar buigt een jury zich over de initiatieven en kiest daar per categorie een winnaar uit. Bovendien kan iedereen stemmen voor zijn of haar favoriete initiatief. Het initiatief met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs. Stemmen kan vanaf nu tot en met 23 april. Een stem uitbrengen kan via https://initiatieven.gastvrijegemeente.be. (DND)