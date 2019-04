Stad Dendermonde wil ook vlees op Langste Veggietafel: organiserende vzw blaast alles af Nele Dooms

10 april 2019

13u15 20 Dendermonde Het had één groot vegetarisch feest moeten worden op 5 mei, met een Langste Veggietafel op de Grote Markt in de Dendermonde. Maar dat gaat niet door. Eva vzw blaast het initiatief zelf af. “Omdat de stad, waar we graag mee wilden samenwerken, vindt dat er ook vlees aanwezig moet zijn”, klinkt het. “Waar is het concept van veggie dan?”

In onder andere Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven en Hasselt konden inwoners al aanschuiven aan De Langste Veggietafel, een initiatief van Eva vzw. Die groep vrijwilligers wil het vegetarisme promoten en zoveel mogelijk mensen verleiden om plantaardig te eten. Bij De Langste Veggietafel draait alles rond een vegetarische en afvalarme picknick, waar iedereen die dat wil samen van kan genieten. Ook de Dendermondse afdeling van Eva vzw pikte het concept op en smeedde plannen om ook in de Ros Beiaardstad een dergelijk initiatief op poten te zetten. Aan het Dendermondse stadsbestuur werd gevraagd om mee te werken aan het initiatief.

Veel volk

Alleen blijkt nu uit een Facebookpost van Eva Dendermonde dat het zover niet zal komen. “Aan alle fans van de Langste Veggietafel: het event kan niet doorgaan aangezien de stad Dendermonde vindt dat er ook vlees aanwezig moet zijn op deze veggietafel”, staat er te lezen. “We vinden dit heel jammer. Het lijkt alsof onze bestuurders niet beseffen welk draagvlak er bestaat voor dergelijke initiatieven. Nochtans tonen andere steden dat deze campagne ontzettend veel volk op de been brengt, organisaties verbindt en deelnemers de kans geeft deze soms minder bekende voedingsstijl te ontdekken.”

De vzw bevestigt dat het niet bereid is het initiatief op te zetten als de voorwaarde is ook vlees te serveren, ook al is dat lokaal geproduceerd zoals de stad suggereert. “Het gaat hier toch om een vegetarisch initiatief?”, zegt Sabine De Waele van Eva vzw. “Daarop ook vlees geven, druist helemaal in tegen het concept. Het enige wat we met de Langste Veggietafel willen bereiken, is mensen die interesse hebben laten kennismaken met deze manier van eten, zonder iets op te dringen en zonder te (ver)oordelen. Het staat iedereen vrij om deel te nemen of niet. Het kan gewoon ogen openen dat veggie en veganistisch eten ook een manier kan zijn om een steentje bij te dragen voor het klimaat.”

Te voorbarig

De toestemming om de Langste Veggietafel op de Grote Markt in Dendermonde te organiseren moet nog op het schepencollege besproken worden, maar Eva Dendermonde geeft nu al aan dat het voor hen niet meer hoeft. Schepen van Klimaat Leen Dierick (CD&V) noemt de heisa “te voorbarig”. “Dit wordt vrijdag op het schepencollege besproken”, zegt ze. “Het enige wat ik wil, is dat daar voldoende geïnformeerd bespreken. Als Eva vzw dit helemaal zelf organiseert, zou ik niet weten waarom we dat zouden weigeren. Al komt de aanvraag wel laat. Maar als de stad samenwerkende partner is, is het logisch dat we dit principieel breder bekijken. Daarom vroeg ik meer info over het concept en stelde ik de vraag of het mogelijk was dit breder open te trekken naar de inhoud van de gezonde voedingsdriehoek, die toch vlees bevat. Er is alleszins in deze nog geen beslissing genomen. Dat is voor vrijdag.”