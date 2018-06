Stad bevraagt drieduizend inwoners 16 juni 2018

Het stadsbestuur plant de bevraging van drieduizend inwoners. Zo wil de stad peilen naar de mening van haar bevolking rond onderwerpen als wonen, werken en leven in Dendermonde. Midden deze maand gaat de stad via de bevraging actief op zoek naar de wensen en bekommernissen van 3.000 inwoners. "Op deze manier willen we weten wat goed is, maar ook wat beter kan", klinkt het. "Dit doen we via een eenvoudige enquête over thema's zoals mobiliteit, onderwijs, communicatie, netheid en veiligheid, ruimte, welzijn en zorg." De bewoners die een vragenlijst krijgen, zijn geselecteerd via een toevallige steekproef. (DND)