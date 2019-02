Stad beloont mooiste fotobeelden van Wintering Nele Dooms

14 februari 2019

De fotowedstrijd die het Dendermondse stadsbestuur koppelde aan het vuur- en lichtfestival Wintering in Baasrode de voorbije winter, leverde tal van prachtige inzendingen op. Een vakjury koos uit al die foto’s verschillende winnende beelden uit. De fotografen daarvan werden in de Bert Heuvinckzaal in Cultuurcentrum Belgica in de bloemetjes gezet. “We zijn in de eerst plaats erg dankbaar voor al die prachtige foto’s”, klinkt het bij de Cultuurdienst. “Wintering was sowieso een groot succes en dankzij de vele beelden zijn er veel blijvende herinneringen.” De hoofdwinnaars kregen een cadeaubon van de stad Dendermonde ter waarde van 50 euro. Canon sponsort bovendien met een afdruk van de winnende foto’s.