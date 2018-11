Stad bekijkt realisatie nieuwe sporthal aan Oud Kerkhofstraat Op site liggen momenteel 2 grassportvelden, één van de twee zou opgeofferd worden voor nieuwbouw Nele Dooms

16u24 0 Dendermonde De stad bekijkt de realisatie van een nieuwe sporthal aan de Oud Kerkhofstraat in Grembergen. Schepencollege en Autonoom Gemeentebedrijf, dat de sportinfrastructuur beheert, gaan voor deze piste nu blijkt dat een nieuwe sporthal op de site van de huidige aan de Scheldedreef geen realistische optie is. Sportverenigingen vragen al jaren om betere sportomstandigheden in Grembergen. Het huidige sportcomplex is tot de naad versleten.

Al zo’n tien jaar komen met regelmaat van de klok klachten van sportclubs over de versleten staat van het sportcomplex aan de Scheldedreef in Grembergen. De sporthal heeft dan ook haar beste tijd gehad. Het stadsbestuur trok de voorbije jaren dan wel al regelmatig geld uit voor heropwaardering van sportinfrastructuur, de sporthal van Grembergen kwam nog altijd niet aan de beurt. Het is een ingewikkeld dossier, omdat de sportsite zonevreemd gelegen is. Stadsbestuur en AGB beslisten uiteindelijk wel een nieuwbouw te realiseren aan de Scheldedreef. In afwachting daarvan werd de voorbije zomer een nieuwe sportvloer gelegd, zodat sportclubs toch hun werking kunnen voortzetten tot er een definitieve oplossing is.

Alleen blijkt nu dat ook een nieuwbouw aan de Scheldedreef geen optie is. “We hebben de voorbije maanden, in overleg met gebruikers en betrokken diensten, hard gewerkt aan dit dossier”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Nu blijkt er een probleem rond veiligheid. De brandweer geeft aan dat volgens de huidige wetgeving bij nieuwbouw een zone van minstens 4 meter rondom het gebouw moet open blijven. Daar komt ook nog eens een draaicirkel voor hun wagens of een strook van 8 meter breedte over de totale lengte bij. Als we dat omzetten in een plan, dan blijft er onvoldoende grondoppervlak voor de sportvloer over om er sporten als zaalvoetbal en basketbal in te kunnen spelen.”

Piste grondig onderzoeken

Omdat een nieuwbouw in de Scheldedreef geen realistische optie meer is, ging de stad op zoek naar een andere oplossing. Het AGB en het schepencollege zijn principieel akkoord om een dossier voor een nieuwe sporthal in de Oud Kerkhofstraat te realiseren. “We laten deze piste grondig onderzoeken en de kostprijs ervan ramen”, zegt schepen van Sport Carine Verhelst (sp.a).

De Oud Kerkhofstraat lijkt alvast wel heel wat mogelijkheden te bieden voor een nieuwe sportsite. Op het einde van de straat is een ruime zone ingekleurd als recreatiegebied. “Er liggen momenteel twee grassportterreinen”, legt Dierick uit. “We bekijken of we één van deze grasvelden kunnen opofferen om een nieuwe sporthal, met alle nodige afmetingen, te bouwen en daar ook de nodige parkeermogelijkheden bij te creëren.”

Er zijn zeker een aantal voordelen aan de site. Ze sluit immers ook aan op verschillende fietsroutes langs de Scheldedijk. “Ook de ligging om van daaruit looproutes uit te werken, is ideaal”, zegt Verhelst. “Bovendien zou deze optie ons toelaten om hier eerst de nieuwbouw te realiseren en ondertussen de huidige sporthal te blijven gebruiken, zodat de werking van sportclubs niet onderbroken moet worden.”