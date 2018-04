Springkastelen, muurklimmen en deathride lokken massa 19 april 2018

02u51 0

De Buitenspeeldag betekende in Dendermonde een overrompeling van de sportcampus in Sint-Gillis. Jeugd- en sportdienst maken er een gewoonte van om naar aanleiding van dit initiatief allerlei attracties te voorzien. Zo stonden een heleboel springkastelen opgesteld, die danig in de smaak vielen. Voor de durvers waren er ook XL-spelen, deathride en muurklimmen. "Leuk is dat we een open speelaanbod bieden", zegt jeugdconsulente Paulien Verbeeck. "Zo kunnen alle kinderen net dat doen waar ze het meest van houden. Spel- en sportmogelijkheden genoeg in ons groot speeldorp."





(DND)