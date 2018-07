Sportraad trots op vijfjarig jubileum Nele Dooms

16 juli 2018

De Sportraad van Dendermonde is trots op het vijfjarig jubileum van haar Sportgala. "De voorbije jaren werd hard gewerkt om een nieuw elan te geven aan de jaarlijkse bekendmaking van de sportlaureaten", zegt voorzitter Luc Dierick. "Daar zijn we zeker in geslaagd. We kunnen een mooie show brengen, die bijgewoond wordt door veel volk. De kampioenen werden decennia geleden ontvangen in het stadhuis, later op een sportbeurs. Met ons Sportgala in de sporthal hebben we er een groot feest van kunnen maken en daar zijn we trots op."