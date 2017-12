Sportkamp groot succes 02u44 0 Foto Geert De Rycke De kleutertjes in volle actie op de 'loopfietsrace'. Dendermonde Ook tijdens deze kerstvakantie zijn de sportkampen die de Sportdienst van Dendermonde organiseert weer een groot succes.

Kinderen en kleuters krijgen elke dag een mooi aanbod uit verschillende sporten voorgeschoteld in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde. "Voor de sportmix hebben we een dikke veertig kinderen die meedoen", zegt Petra Janssens. "In het kleutersportkamp tellen we bijna zeventig deelnemertjes."





Gisteren konden de kleinsten zich alvast serieus uitleven. Er stond onder andere een race met loopfietsjes op het programma.





Ook volgende week zijn er nog sportkampen. Dan is onder andere ook een uitstap naar de ijspiste in Lebbeke gepland.





(DND)