Sportelteam test vijftigplussers 30 mei 2018

Dendermonde krijgt het Sportelteam Sport Vlaanderen op bezoek. Dat komt met een testbatterij de algemene conditie van de vijftigplussers testen. Standaard doorlopen de deelnemers verschillende metingen: zeven lichaamsmetingen, vier motorische tests en een fiets- of wandeltest. Vervolgens geeft het Sportelteam gericht advies over de testresultaten en over de mogelijkheden die bestaan om op een eenvoudige en verantwoorde wijze de basisconditie te verbeteren of te onderhouden. Wie zich wil laten testen, kan dat op vrijdag 1 juni tussen 12 en 18 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in het Sportcentrum van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. Info: 052/21.06.12 of via sportdienst@dendermonde.be.





(DND)