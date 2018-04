Sportclubs krijgen eenmalige subsidie van stad 13 april 2018

De sportclubs van Dendermonde die akkoord gingen met het stadsbestuur om de clubgebouwen op gronden van de stad of het autonoom gemeentbedrijf in recht van opstal te nemen, krijgen een eenmalige subsidie van de stad.





Dat heeft de gemeenteraad goedgekeurd. Met de verlening van een recht van opstal van 27 jaar wil de stad de betrokken sportclubs meer zekerheid geven dat inspanningen voor het onderhoud van hun gebouwen niet verloren zijn.





In ruil moeten de sportverenigingen zich engageren om gedurende 27 jaar het beheer en onderhoud van de gebouwen op zich te nemen. In ruil krijgen ze daarvoor nu een eenmalige forfaitaire subsidie om werken aan hun infrastructuur uit te voeren. "Dit is een tegemoetkoming van de stad aan de clubs om de komende jaren aan de nodige investeringen te voldoen", zegt schepen van Sport Carine Verhelst (SP.A). "De verenigingen hebben immers de komende 27 jaar de volledige verantwoordelijkheid over het gebouw." De eenmalige subsidie bedraagt 8.500 euro per recht van opstal.





(DND)