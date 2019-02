Sportaanbod voor vijftigplussers breidt uit Nele Dooms

26 februari 2019

17u14 0 Dendermonde Sportdienst en stadsbestuur breiden het sportaanbod voor vijftigplussers in Dendermonde uit. Vanaf midden maart kunnen geïnteresseerden niet één maar twee uur gezamenlijk sporten in de sporthal. Er starten ook lessen met een bewegingscoach.

Iets meer dan de helft van de Vlaamse 55-plussers doet aan sport. Meestal is dat solosporten, met fietsen en wandelen als meest populair, maar ook samen sporten scoort bij de leeftijdsgroep van vijftigplussers. Omdat ruim een kwart van de niet-sporters aangeeft in de toekomst toch graag met actieve sportbeoefening te starten, wil de Dendermondse sportdienst daar haar aanbod op afstemmen. Dat moet nog meer vijftigplussers over de streep trekken om te bewegen.

Vanaf 15 maart kunnen liefhebbers in plaats van één uur, telkens twee uur sporten op vrijdagvoormiddag. Tussen 9 en 10 uur blijft het aanbod met seniorrobics als rode draad. Tussen 10 en 11 uur kunnen de vijftigplussers deelnemen aan een sportmix met elke week een andere sport. Bovendien starten vanaf 21 maart, in samenwerking met bewegingscoach Nadja Klingen, lessen “Fit+ “. Senioren bewegen daarbij functioneel op muziek.

“De huidige senior is niet langer ‘de bejaarde achter de geraniums’, maar ook de ‘actieve oma en -opa’ die én nog werken, én voor hun zieke ouders zorgen én regelmatig op hun kleinkinderen passen”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “Jongere generaties van senioren hebben specifieke sport- en bewegingsvoorkeuren. Daar komen wij als stad, met een divers aanbod en ons 5.0-programma, graag aan tegemoet.”