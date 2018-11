Spoorwegbrug langer afgesloten voor fietsers Nele Dooms

16 november 2018

17u19 2 Dendermonde De spoorwegbrug over de Dender, ter hoogte van papierproducent VPK, in Oudegem zal langer dan gepland afgesloten blijven voor fietsers en voetgangers.

Normaal gezien zou de brug weer toegankelijk zijn vanaf maandag 19 november. Maar dat wordt nu verlengd naar woensdag 21 november. Tot dan blijft de brug volledig ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers. Die moeten een omleiding volgen via de Varenbergstraat, de Oudegemse baan en Oude Heirbaan, de Gentsesteenweg, Tragel, Oud Klooster, Eikelstraat, Gasthuisstraat en Brugstraat. Aanleiding zijn aanpassingswerken aan de brug, die normaal dagelijks gebruikt wordt door vele fietsers en voetgangers om van Oudegem naar Sint-Gillis, via de Brugstraat en via de Hoogtestraat, te rijden en omgekeerd. De op- en afrit van deze brug heeft echter een sterke hellingsgraad, zodat ze niet comfortabel is. Die toestand wordt nu aangepast en verbeterd. Na de werken zullen de fietsers op de spoorwegbrug via een nieuwe afritconstructie afgeleid worden naar de Oude Heirbaan om de Oudegemse baan te bereiken.