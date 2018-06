Spirituele expo in Hangar 43 02 juni 2018

02u51 0

De vereniging Para-Astro organiseert op zondag 3 juni een spirituele beurs in Dendermonde onder het motte 'Voel het, ontdek het, beleef het'. Consulenten zijn ter plaatse voor een persoonlijk consult. Er zijn ook diverse standen met spirituele snuisterijen en boeken. Bezoekers kunnen doorlopend gratis demonstraties bijwonen. De beurs richt zich tot personen die interesse hebben in de parapsychologische wereld en in alternatieve geneeswijzen en met eigen ogen willen zien wat dit allemaal inhoudt. Geïnteresseerden kunnen terecht in Hangar 43, aan de Fabrieksstraat in Baasrode. De Spirituele Beurs is open van 10 tot 17.30 uur. Toegangskaarten kosten 7,5 euro in voorverkoop, 9,5 euro aan de kassa. Info: www.para-astro.be of 056/48.49.52. (DND)