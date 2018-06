Speeltuigen Europlay geïnstalleerd in Irak 02 juni 2018

Guido Valcke, zaakvoerder van het Dendermondse Europlay dat speeltuigen maakt, is net terug uit Irak. Hij hielp er bij de plaatsing van speeltoestellen in twee vluchtelingenkampen.





"We hadden nog enkele speeltuigen staan die niet meer voldeden aan de strengere Europese normen", zegt hij. "De Nederlandse hulporganisatie Stichting Parwin, actief voor vluchtelingen in Irak, liet weten dat ze de speeltuigen goed kon gebruiken voor vluchtelingenkampen." In totaal gingen zeven speeltoestellen naar daar. "Ik ben erg geschrokken over de omstandigheden waarin de mensen daar leven", zegt Valcke. "Kinderen spelen er met autobanden, pet-flessen, kratten,... Ik ben blij dat onze speeltuigen er wat extra ontspanning kunnen brengen nu." (DND)