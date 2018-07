Speeltoestellen gezocht voor nieuwe kleuterklasjes Het Laar Nele Dooms

16 juli 2018

Buitengewoon Lager Onderwijs Het Laar zal bij de start van het volgende schooljaar met twee gloednieuwe kleuterklassen uitbreiden. De school, onderdeel van het Oscar Romerocollege, zal hiervoor enkele huisjes van het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde gebruiken. Omdat dit extra kosten met zich meebrengt, maar de school van de klasjes en de omgeving toch iets leuks wil maken, doet ze een oproep. Wie thuis nog propere en stevige kinderspullen staan heeft, kan die aan Het Laar schenken om ze een tweede leven te geven. De nieuwe kleuterklassen beschikken over twee afgesloten tuintjes, waar plaats is voor leuke speeltoestellen, kinderbankjes, speelhuisjes, kleine goals, ballenvangers, autootjes, fietsjes, enzovoort. Voor de inrichting van een snoezelkamer, waar de kinderen tot rust kunnen komen, zijn onder andere zitzakken, zachte matten, wiebeldingen en zaken met licht-, geur- en kleureffecten welkom. Vanaf augustus kunnen schenkingen afgeleverd worden in de school, aan de Zuidlaan 34 in Dendermonde.