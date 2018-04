Speelplein Donck volledig in het nieuw KUNSTWERK GEMAAKT DOOR OMWONENDEN KRIJGT CENTRALE PLAATS OP PLEIN NELE DOOMS

10 april 2018

02u53 0 Dendermonde Het speelplein in de de wijk Donckstraat-Vlotgraslaan in Dendermonde zit volledig in het nieuw, met avontuurlijke en natuurlijke speelelementen. Kunstenaars zorgen nu nog samen met omwonenden voor een groot kunstwerk op het plein.

Het speelplein in de Donckwijk, aan de Vijverstraat, lag er een hele tijd verwaarloosd bij, met versleten en te weinig speeltuigen. Omdat de site niet meer aantrekkelijk was, verwaterde ook het bezoek van kinderen en jongeren uit de buurt. Het stadsbestuur nam de Groep Intro, die jongeren begeleidt die het wat moeilijker hebben op school, onder arm om het speelplein een make-over te geven. Dat gebeurde de voorbije maanden.





Het vernieuwde speelplein voorziet vanaf nu verschillende speelaanleidingen, rustpunten en groenaanleg. Een olifantenpad loopt doorheen het plein. Op diverse plaatsen zijn wilgenhutten en -constructies voorzien. Er liggen ook grote boomstammen om op te ravotten, er is een groot waterspeeltoestel geplaatst en er zijn picknickbanken en voetbaldoelen voorhanden. Eén zone is beplant met enkele nieuwe bomen, snoephagen en een leifruittunnel. De heraanleg van dit speelplein kadert dan ook in de visie op 'natuurlijk spelen' die het stadsbestuur heeft ontwikkeld.





De kinderen en jongeren uit de wijk mochten het nieuwe speelplein officieel 'inspelen'. Daarvoor kwam mobiele speelpleinwerking Vollen Bak langs, met een bakfiets vol spelmateriaal. "Het enthousiasme bij de kinderen over de vernieuwde site is groot", stelt opbouwwerker Jirka Van Lembergen van Samenlevingsopbouw. "Het ontwerp werd dan ook op basis van hun suggesties en opmerkingen gemaakt. De kinderen deden leuke voorstellen en daar is iedereen mee aan de slag gegaan. Met succes."





Om het speelplein nu terug degelijk in te burgeren in de hele wijk, is ook een project opgezet met kunstenaars van Manoeuvre vzw. Die zijn, in samenspraak met omwonenden, aan de slag in een leegstaand appartement in de Vlotgraslaan, vlakbij het speelplein. "Ze maken hier kunst voor en door mensen", legt Van Lembergern uit. "De kunstenaars laten zich inspireren door de buurt om kunstwerken te maken. Zo wordt er gewerkt rond souveniers die bewoners thuis hebben. Of hoe de hele wereld via kleine objecten in de wijk binnenkomt."





Het resultaat moet een grote installatie zijn. Het kunstwerk zal een centrale plaats krijgen op het speelplein Donck. De onthulling is voorzien op 12 mei. Dan vindt de officiële opening van het nieuwe speelplein plaats, met een grote picknick. "Het speelplein moet uiteindelijk een bruisende ontmoetingsplaats worden voor alle buurtbewoners, van 0 tot 99 jaar", klinkt het.