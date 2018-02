Speelplaneet viert twintigste verjaardag 21 februari 2018

Speelpleinwerking Speelplaneet viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Om de verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, zullen ze een open speelpleindag organiseren. Die zal in het teken staan van 'Ruimtereis Naar De Speelplaneet'. "Iedereen kan op die dag onze fantastische planeet ontdekken", klinkt het. "Er zullen vele spelen voor de kinderen zijn, een springkasteel, een buikschuifbaan, gocarts, een verjaardagstaart en een drankje voor de ouders op ons gezellig terras." Er is nog meer. Naar aanloop van de opendag verschijnt er de twintigste van elke maand een wedstrijd of nieuwtje op de Facebookpagina van de Speelplaneet.





(DND)