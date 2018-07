Speelplaneet gaat twintigste zomer in SPEELPLEINWERKING VERHUIST VOLGEND JAAR NAAR NIEUWE STEK NELE DOOMS

07 juli 2018

02u33 0 Dendermonde De Dendermondse speelpleinwerking De Speelplaneet gaat haar twintigste zomer in. Met een vliegden start, want er daagden meteen 130 kinderen op. Ondertussen is het uitkijken naar de verhuis naar een nieuwe stek in Baasrode.

Twintig jaar speelpleinwerking, daar zijn de monitoren van De Speelplaneet trots op. De jonge vrijwilligers zetten zich zomer na zomer in om kinderen leuke vakantiedagen te laten beleven. "Onze geschiedenis wordt wel gekenmerkt door de ene verhuis na de andere", zegt Dorien Burssens. "Omzwervingen langs onder andere de Gentsesteenweg, de Boonwijk en de Abdijschool brachten ons uiteindelijk in Appels. Op de terreinen van de freinetschool Appelbloesem hebben we alleszins heel wat speelmogelijkheden." Toch blijft het uitkijken naar een nakende volgende verhuis. De Speelplaneet krijgt mee onderdak in de nieuwbouw aan de Broekkant in Baasrode voor de Scouts. Daar zorgde het stadsbestuur voor.





Mooie start van 20ste zomer

"Dat zal alvast meer perspectieven bieden voor nog betere speelpleinzomers", zegt hoofdmonitor Gerben Vanderyse. "Omdat we nu gebruik maken van een school, moeten we al een week voor het einde van de vakantie stoppen. Want de leerkrachten moeten de tijd hebben hun schooljaar voor te bereiden. Bovendien kan ons materiaal hier niet gestockeerd worden. Dat betekent elke zomer ettelijke dagen die verloren gaan aan verhuizen in plaats van kinderen opvangen. In Baasrode zal dit niet nodg zijn."





De Speelplaneet neemt voor haar twintigste zomer alvast een mooie start. Er daagden al zo'n 130 kinderen op. "Dat belooft voor de rest van de zomer", zegt Vanderyse. "Ervaring leert ons dat de eerste week de opkomst normaal iets lager ligt en dat het aantal stijgt naarmate de zomer vordert. Een paar jaar geleden kampten we met iets minder kinderen, maar sinds kort zit dat weer in stijgende lijn. Het bewijst dat we met onze werking tegemoet komen aan de nood van werkende ouders. Al stellen we vooral vast dat kinderen hier met volle goesting naartoe komen."





Open Speelpleindag

Om de kinderen goed op te vangen, kan De Speelpaneet rekenen op een poule van een veertigtal monitoren. "Elke dag zijn er een veertien jongeren aanwezig om met de kinderen te spelen", zegt Vanderyse. "Het is niet altijd makkelijk meer om jongeren bereid te vinden monitor te zijn. Een vakantiejob bijvoorbeeld levert heel wat meer geld op. Maar monitor zijn, dat doe je niet voor het geld. Het is gewoon plezant om te doen en je krjigt heel veel terug van de kinderen. Het is bijna een roeping."





De Speelplaneet is te bezoeken tot en met vrijdag 24 augustus, elke werkdag van 9 tot 17 uur. Een dagje speelplein kost 4 euro. Vanuit Baasrode en Grembergen is gratis busvervoer voorzien naar Appels. Naar aanleiding van het jubileum vindt op zondag 15 juli een Open Speelpleindag plaats, vanaf 14 uur. Iedereen is welkom aan de Heirstraat 61 in Appels. Info: www.speelplaneet.net.