Special Stars Party in Gildenhuis 07 februari 2018

02u42 0

KVG Grembergen, de vereniging voor mensen met een beperking en hun familie, organiseert op zaterdag 10 februari de 'Special Stars Party'. Dat initiatief is aan de derde editie toe. Het is een fuif voor mensen met en zonder beperking. De S-Dansers van dansgroep ShaMoDo It zorgen voor een leuke opener van de fuif. Elke 'special star' die graag met een trendy kapsel naar de fuif komt, kan zich bovendien kandidaat stellen om een verwenbeurt voor het haar te winnen. Er worden tien gelukkigen uitgeloot. De KVG voorziet ook vervoer voor mensen met een beperking naar en van de fuif. Daarmee krijgen ook mindermobiele personen de kans om het feest bij te wonen. "Deze Special Stars Party is er gekomen vanuit de vaststelling dat er in Dendermonde weinig aanbod aan fuiven is voor personen met een beperking", zegt Solange Peirsegaele. "Het succes bewijst dat we tegemoet komen aan een duidelijke vraag." De Special Stars Party start om 19.30 uur. Iedereen is welkom in het Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg. De toegang bedraagt 2 euro. Info: solange.peirsegaele@skynet.be of 0479/20.85.76. (DND)