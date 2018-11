Spaghettifestijn voor Straatlopers Nele Dooms

27 november 2018

De Dendermondse Straatlopers organiseren een spaghettifestijn. De vereniging bestaat uit een tiental buren van de Gentsesteenweg in Dendermonde die willen deelnemen aan de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Om mee te doen, wordt geld ingezameld. Daarom rekenen de Straatlopers op veel aanwezigen voor het spaghettifestijn. Dat vindt plaats op zaterdag 1 december. Op het menu staan spaghetti bolognaise of vegetarische pasta. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen 7 euro. Smullen kan tussen 17 en 22 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de feestzaal van het Oscar Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Info en inschrijvingen: www.dendermondse-straatlopers.be.