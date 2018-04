Spaghettifestijn voor kandidaat prins 14 april 2018

Kandidaat Prins Carnaval Bolleke Jr. uit Baasrode en zijn campagneteam organiseren dit weekend een spaghettifestijn. Op het menu staat niet alleen spaghetti bolognaise, maar ook croque monsieur natuur en croque bolognaise. Smullen kan op zaterdag 14 april, van 17 tot 22 uur. Ook afhalen en laten leveren is mogelijk.





Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal De Vliet, Scheepswerfstraat in Baasrode. Info en inschrijvingen: 0472/20.14.65.





(DND)