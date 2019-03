Spaghettifestijn voor FC Jong Sint-Gillis Nele Dooms

13 maart 2019

14u13 1

Voetbalclub FC Jong Sint-Gillis organiseert op zaterdag 16 maart een spaghettifestijn. Dat moet geld in het laatje brengen voor de jeugdwerking van de club. De trainers maken voor deze gelegenheid zelf de spaghetti klaar. Er is keuze tussen gewone spaghetti of vegetarische spaghetti. Wie geen spaghetti lust, kan kiezen voor een croque monsieur. Iedereen is welkom in de cafetaria van de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Volwassenen betalen 10 euro voor een bord spaghetti, kinderen 7 euro. Een croque monsieur kost 7 euro. De keuken is open van 17 tot 21 uur. Info en inschrijvingen: https://jongsintgillis.be.