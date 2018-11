Spaghetti voor uitwisselingsproject Nele Dooms

13 november 2018

Het Proza-team van het Oscar Romerocollege van Dendermonde organiseert op vrijdag 16 november een spaghettizwier. De opbrengst daarvan is bestemd voor het uitwisselingsproject van de campus Welzijn en Maatschappij. Wie komt eten, heeft keuze tussen spaghetti bolognaise, carbonara en vegetarische schotel. Smullen kan vanaf 18 uur. De tafels staan gedekt in de feestzaal van het O.Romerocollege, aan de Noordlaan in Dendermonde. Bezoekers betalen 8 euro per persoon. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: koen.straetman@romerocollege.be of lieven.aelbrecht@romerocollege.be.