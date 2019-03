Sp.a vragende partij dat bewoners in rusthuis hun huisdier mogen houden Nele Dooms

12 maart 2019

16u58 0 Dendermonde Oppositieraadslid Gwen Brabants van sp.a brak tijdens de jongste gemeenteraad in Dendermonde een lans voor huisdieren in woonzorgcentra en assistentiewoningen.

“We vinden dat bewoners in de rusthuizen van onze stad hun huisdier moeten kunnen meenemen als ze naar daar verhuizen”, zegt ze. “Met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum in Baasrode, lijkt ons dat het ideale moment om hiermee te starten. De stap naar een verzorgingstehuis is voor veel mensen immers een ingrijpende gebeurtenis. En vaak betekent dat dan ook nog eens een abrupt einde aan de jarenlange band met hun huisdier. Als baasjes bij de verhuis hun huisdier mogen meenemen, kan dat vereenzaming tegengaan en de overgang draaglijker maken.”

Volgens Brabants zijn er ook tal van voordelen aan dieren in rusthuizen. “Ze bieden gezelschap, leiden af van ziekte en ongemak, geven plezier en maken mensen actiever”, zegt ze. “Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat huisdieren zin hebben bij mensen met dementie.”

Schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA) geeft mee dat het woonzorgcentrum Aymonshof in het centrum nu al een huispoes Oscar heeft. Ook in het Sint-Vincentiusrusthuis in Baasrode zijn katten trouwe huisgenoten. “Bezoekers van de bewoners mogen ook altijd dieren meebrengen als ze op bezoek komen”, stelt hij. “Er zijn dus zeker regelmatig dieren aanwezig in onze centra. Maar huisdieren bij bewoners gaan we niet toelaten. Daar zijn ook ongemakken aan verbonden en extra werk voor ons personeel, dat het al erg druk heeft. Die dieren hebben immers ook zorg nodig en die geven we in de eerste plaats toch liever aan de bewoners. Zij mogen desgewenst wel kleine diertjes, zoals bijvoorbeeld een goudvis, houden.”