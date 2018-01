Sp.a keert kar over doortrekking N41 LINKS KARTEL WIL ALTERNATIEVE MOBILITEITSOPLOSSINGEN ONDERZOEKEN NELE DOOMS

20 januari 2018

02u28 0 Dendermonde In tegenstelling tot alle mededelingen in het verleden, komt er plots geen kordaat 'ja' meer van sp.a voor de doortrekking van de N41. Blijkbaar heeft het kartel met Groen de Dendermondse meerderheidspartij op andere gedachten gebracht. "Ook alternatieve mobiliteitsoplossingen moeten onderzocht worden", klinkt het nu.

Tijdens de jongste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Marius Meremans aan sp.a een duidelijk standpunt over de N41. Recente mededelingen van gemeenteraadslid Bart Van Malderen over het dossier hadden voor bedenkingen gezorgd bij N-VA. "Terwijl eerder de voltallige gemeenteraad nog een brief schreef aan alle betrokken overheden dat de doortrekking van de N41 een must is en dit een prioriteit moet zijn, klinken bij sp.a nu andere geluiden", zei Meremans. "Zijn ze nu nog voor de doortrekking of niet?"





Njet

Tijdens de gemeenteraad zelf kwam alvast geen duidelijke ja of nee. Sp.a en Groen maakten een paar maanden geleden bekend dat ze samen in kartel naar de kiezer zullen stappen. Voor Groen kreeg de doortrekking van de N41 in het verleden al altijd een njet. Bij sp.a klonk het dat "de gemeenteraad niet de plaats is om hierover onze stelling te verwoorden".





Later kwam er dan opeens wel een 'visietekst' over de N41, namens het kartel sp.a-Groen, verstuurd door Michel Van Driessche, voorzitter van Groen. Een volmondige steun voor de doortrekking van de N41, klinkt daarin alvast niet. "De mobiliteitsproblemen in Dendermonde moeten dringend aangepakt worden. Maar het project N41 zit in een juridisch moeras. Ook andere waardevolle mobiliteitsoplossingen worden daardoor niet gerealiseerd", klinkt het.





Haalbare oplossing

"Wij staan daarom voor een andere aanpak. We stellen voor om te werken met een externe intendant die ook alle alternatieven onderzoekt om tot een haalbare en gedragen oplossing voor de mobiliteit in Dendermonde te komen", klinkt het.





Gevraagd of hij dan nog overtuigd pleit voor een snelle doortrekking van het ontbrekend stuk weg tussen Dendermonde en Aalst zoals hij vroeger deed, wil Bart Van Malderen nu niet meer gezegd hebben. "Niemand heeft er baat bij te blijven schreeuwen dat de N41 er moet komen", zegt hij. "Doordoen zoals we al dertig jaar lang bezig zijn, is duidelijk niet de juiste aanpak. Er moet een oplossing voor de verkeersproblemen komen, maar er kunnen daarvoor andere manieren zijn dan de N41. Een externe intendant kan voor een doorbraak zorgen."





De visie van het kartel sp.a-Groen is alleszins niet dat van de huidige meerderheidscoalitie sp.a-CD&V.





Die ijverde altijd al voor de doortrekking van de N41. Schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) geeft wel mee dat sp.a voor de rest van deze legislatuur dat standpunt zal trouw blijven. CD&V blijft alleszins onomwonden voorstander van een snelle doortrekking. Dat bevestigde burgemeester Piet Buyse (CD&V) tijdens de gemeenteraad.