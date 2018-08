Sp.a-Groen stelt de 35 kandidaten voor op Dorpsplein Baasrode Nele Dooms

26 augustus 2018

11u50 7 Dendermonde 'Duurzaam voor elkaar': dat is de slogan waarmee het kartel sp.a-Groen naar de stembusslag trekt. En die stembusslag zal gestreden worden door 35 kandidaten, die afgelopen weekend voorgesteld werden op het Dorpsplein in Baasrode.

De algemene ledenvergaderingen van beide partijen, waar de verkiezingslijst goedgekeurd werd, waren nog maar net achter de rug, of lijsttrekkersduo Niels Tas (sp.a) en Iris Uyttersprot (Groen) verzamelden al met hun achterban op het Dorpsplein om de uitkomst bekend te maken. En die locatie werd niet lukraak gekozen. "Dit plein staat voor alles waar we met ons kartel voor willen gaan", aldus Uyttersprot. "Duurzaamheid is de rode draad doorheen ons beleid — niet alleen in de binnenstad, maar ook in de deelgemeenten. We gaan voor een Dendermonde waar het voor iedereen goed om leven is."

Het lijsttrekkersduo omschrijft de ploeg als 'een team vol fijne en gedreven mensen, met elk een specifieke achtergrond, interesses en prioriteiten'. "Samen willen ze hun schouders zetten onder een warme en gezonde stad, die zorg draagt voor haar inwoners en het milieu", zegt Tas. "Zo zijn we bijvoorbeeld de enige partij die voorstander is van extra sociale woningen in Dendermonde."

Van de 35 kandidaten op de lijst levert Groen er 12 en sp.a 21. Met gewezen topbasketballer Rie Putteman (60) en Kris Vander Stappen (51), uitbater van de Irish Pub, heeft het kartel ook twee onafhankelijken op de lijst. Opvallend: Matthias Coppens (37), momenteel de enige verkozene voor Groen in de gemeenteraad, staat pas op de voorlaatste plaats. Na zes jaar oppositie in zijn eentje voor zijn partij, blijkt dat zijn eigen keuze te zijn.

Carine Verhelst, momenteel sp.a-schepen voor Sport, wordt lijstduwer. "Een bewuste keuze", klinkt het. "In het verleden was voor mij altijd de tweede plaats weggelegd. Maar door de kartelvorming was die nu voor Iris. Daarom vroeg en kreeg ik de plaats van lijstduwer. Niet alleen om de lijst te steunen, maar wel degelijk om opnieuw verkozen te worden. We hebben een toffe ploeg, met veel jonge mensen. Een oproep naar kandidaten kreeg veel respons. Dat resulteerde in een team met gemotiveerde kandidaten."

Op de lijst zien we intussen heel wat dertigers en veertigers. Met zijn 21 lentes is Raf Van Volsem (sp.a), actief bij tal van verenigingen in Baasrode, de jongste van de groep. Ook Rob Huijghe (34), organisator van het succesvolle stadsfestival Denderpop, is terug te vinden op de lijst voor sp.a.

Ouderdomsdeken is niemand minder dan Gustaaf Mannaert (71), overal gekend als deken van de Dendermondse Pijnders, die elke tien jaar het Ros Beiaard torsen. "Ik woon in de binnenstad en zie allerlei zaken die beter kunnen", zegt hij. "Bijvoorbeeld aan de Hollandse Kazerne — waar ons Ros Beiaard staat —, de Bruynkaai, enzovoort. Ik wil mijn steentje bijdragen en ben daarom kandidaat voor sp.a. Ik weet dat dit op mijn leeftijd misschien niet evident is, maar ik ben nog jong genoeg van geest en ga er dus voluit voor."

Na lijsttrekkersduo Tas-Uyttersprot staat Tom Bogman (40), voorzitter van Volkswelzijn en werkzaam bij de communicatiedienst van sp.a, op de derde plaats. Gwen Brabants (36) voor sp.a en Walther Boeykens (61) voor Groen vervolledigen de top vijf, gevolgd door OCMW-raadslid voor sp.a Gino Bertin (53) op plaats zes.

