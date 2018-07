SP.A-Groen gaat voor divers met vier nieuwe namen Nele Dooms

17 juli 2018

12u44 16

Het kartel SP.A-Groen maakt vier nieuwe namen bekend voor haar kartellijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. "We gaan voor divers", klinkt het. Het kartel trekt met de slogan "Duurzaam voor elkaar" naar de kiezer en heeft haar prioriteiten klaar.

Lijsttrekkersduo Niels Tas (SP.A) en Iris Uyttersprot (Groen) krijgen op de lijst gezelschap van vier nieuwe mannen. "En hoe divers ze ook zijn, ze hebben allemaal één ding gemeen: het zijn hardwerkende Vlamingen met een groot hart voor Dendermonde en hun gemeente", zeggen voorzitters Tom Bogman (SP.A) en Michel Van Driessche (Groen).

Raf Van Volsem is secretaris van SP.A Dendermonde, werkstudent en lid van talloze Baasroodse verenigingen. "Ik weet dan ook als geen ander dat een ondersteunend beleid voor jeugd- en sportverenigingen een must is voor het Dendermondse verenigingsleven", zegt hij.

Kris Vander Stappen, uitbater van Den Irish Pub, stapt als onafhankelijke op de lijst. Als zelfstandige wil hij zich inzetten voor een welvarende stad met de nodige ruimte voor lokale ondernemers. "Plaats voor inspraak van de burger en een degelijk armoedebeleid liggen me ook nauw aan het hart", zegt hij.

Majid Saih (sp.a), sporter en ondernemer, woont in Baasrode "Ik pleit voor kwalitatieve en betaalbare woningen voor iedereen en een goeie ondersteuning van jeugdverenigingen en sportclubs", klinkt het.

Yasin Nmili uit Oudegem staat voor Groen op de lijst. "Als jonge papa wil ik dat kinderen kunnen opgroeien in gezonde lucht, ruimte krijgen om te spelen en veilig naar school te gaan. In de deelgemeenten zijn meer circulatiemaatregelen nodig, in overleg met de inwoners."

Alle kandidaten staan achter de slogan waarmee het kartel naar de kiezer trekt: "Duurzaam voor elkaar". "We gaan voor een warme en zorgzame stad, waar het goed leven is voor onze kinderen en kleinkinderen, met zorg voor natuur en milieu en aandacht voor het klimaat", zegt Niels Tas. "Daarvoor hebben we tien speerpunten klaar. Het volledige verkiezingsprogramma moet tegen het eind van de zomer een feit zijn."

Absolute prioriteit voor SP.A-Groen is het terugdringen van kinderarmoede. "We kiezen ook voluit voor de fiets en op elk dak een zonnepaneel", zegt Iris Uyttersprot. "Omdat betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen belangrijk is, willen we nog bijkomende sociale woningen. En binnen de vijfhonderd meter van elke woning, moet openbaar en aantrekkelijk groen voorhanden zijn."

Het kartel wil alvast geen nieuwe winkelcomplexen buiten de centra. "We moeten in de plaats daarvan onze kernen versterken, ten voordele van de lokale handel", zegt Tas. "Elke Dendermondenaar heeft recht op ontspanning in zijn eigen buurt, van een cultureel event over een plek om

te sporten tot een boek uit de bib. Elke gemeente moet over een buurthuis of dienstencentrum beschikken en er moet jaarlijks een dorpsvergadering plaatsvinden. Tot slot kiezen we voor extra investeren in ouderenzorg en meer kinderopvang."