Sp.a eist extern onderzoek rond personeelsbeleid bij Verko Nele Dooms

21 januari 2019

11u43 0 Dendermonde Sp.a Dendermonde wil dat er een extern onderzoek komt rond het personeelsbeleid bij Verko. Aanleiding zijn de aanhoudende problemen bij de afvalintercommunale en de staking van de voorbije weken. Sinds maandag zijn de afvalophalers wel weer allemaal aan het werk, maar vakbonden sluiten nieuwe acties niet uit.

Drie weken lang werd er sinds de start van het nieuwe jaar gestaakt bij afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme. Een twintigtal personeelsleden van de ophaaldienst legde het werk neer als symbolische steun voor vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens (ACOD). Die was naar de arbeidsrechtbank gestapt tegen Verko wegens ‘discriminatie’ nadat hij een andere jobfunctie kreeg toebedeeld. “Ik wordt gezocht omdat ik klokkenluider was voor het misnoegde personeel binnen Verko”, zegt die. De man werd vorige week ontslagen. Het was trouwens niet de eerste keer dat er sociale onrust opdook bij Verko. Ook de voorbije jaren werd er heel regelmatig gestaakt, met telkens grote hinder voor de huisvuilophalingen in de regio.

Sinds maandag zijn alle personeelsleden weer aan het werk en worden alle afvalrondes afgewerkt, maar daarmee is het tij nog niet gekeerd bij Verko. Het ACOD kondigt aan dat er nog meer acties op komst zijn, naar aanleiding van het ontslag van Christiaens. Voor sp.a Dendermonde zijn de stakingen bewijs dat ‘één en ander danig verkeerd loopt bij Verko’. “De manschappen zijn nu dan wel weer aan het werk, daarmee zijn de problemen niet opgelost”, zegt gemeenteraadslid Niels Tas.

Onderzoek

“Het is duidelijk dat er heel wat onrust op de werkvloer is, waardoor er verschillende kampen binnen het personeel zijn ontstaan”, zegt Tas. “Daar dreigt natuurlijk de burger slachtoffer van te worden, want het is zijn afval dat bij acties niet opgehaald wordt. Bovendien dreigen inwoners ook op te draaien voor de kosten die het ontslag van Christiaens, en eventuele bijhorende procedures, met zich meebrengen want die worden door Verko natuurlijk betaald met belastinggeld. Het ontslag van een vakbondsafgevaardigde is een bijzonder ernstige zaak. De arbeidsrechtbank zal daarover beslissen. Maar we stellen wel vast dat in de lopende procedure de arbeidsauditeur de klacht van de vakbondsman ontvankelijk en gegrond verklaarde.”

Om uit de impasse te geraken, eist sp.a een extern onderzoek naar het personeelsbeleid. “We zullen dit voorstel aan alle aandeelhouders, de verschillende gemeenten dus, voorleggen”, zegt Tas. “Nog dit jaar moet beslist worden over de voortzetting van de intercommunale. De werking kan voor ons blijven bestaan, maar alleen op voorwaarde dat een extern onderzoek naar het personeelsbeleid plaatsvindt. Het is evident dat dit in nauwe samenwerking met directie, vakbonden en personeelsleden moet gebeuren. Er moet ook de nodige begeleiding komen om de breuken te lijmen en de dienstverlening voor onze burgers opnieuw te garanderen.”

“Recent audit uitgevoerd”

Verko-voorzitter Dirk Abbeloos zegt dat er nog maar net zo’n onderzoek plaatsvond. “We hebben met IDEWE, een externe dienst die werkgevers en werknemers ondersteunt bij een gezonde en veilige werkomgeving, al een professionele begeleiding in huis”, zegt hij. “Die voerde recent nog een audit voor ons uit. Het is net door hun aanbevelingen op te volgen, dat er nieuwe problemen kwamen. We zijn zeker bereid de resultaten van dat onderzoek aan wie er om vraagt te bezorgen. Bovendien vinden ook regelmatig evaluaties met de vakbonden plaats via de ondernemingsraad. Als een extra extern onderzoek gewenst is, zou de vraag via de aandeelhouders moeten komen en niet van een politieke partij.”

Omdat de vakbondsacties voorlopig zijn opgeschort, gingen maandag alle geplande ophaalrondes door. Verko geeft wel, naar aanleiding van het vriesweer, een waarschuwing voor de GFT-ophalingen mee. “Door de temperaturen onder nul kan de inhoud van de GFT-container aanvriezen”, klinkt het. “We raden daarom aan om de GFT-container de avond voor de ophaling in een verwarmde plaats te zetten en de dag van de ophaling voor 7 uur buiten te zetten.”